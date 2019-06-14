"الكاثوليكية" تقبل استقالة مطران الإسماعيلية لأسباب صحية

كتبت سارة علام

أنهى سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة "الهيئة العليا للكنيسة" اجتماعاته السنوية بدار القديس اسطفانوس بالمعادى.

وأعلنت الكنيسة فى البيان الختامى عن قبول طلب الأنبا مكاريوس توفيق ، بتخلّيه عن مهامه كمطران إيبارشية الإسماعيلية لأسباب صحية ، وذلك طبقا لـ"قانون رقم 210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية" وقدم آباء السنودس جزيل الشكر للمطران على خدماته الرعوية الجليلة للكنيسة والوطن، خاصة لإيبارشية الإسماعيلية منذ سيامته الأسقفية عام 1994.

وأشار بيان الكنيسة، إلى تعيين غبطة البطريرك إبراهيم إسحق ، للالأنبا مكاريوس توفيق ، مدبرا بطريركيا لكرسى إيبارشية الإسماعيلية الشاغر، وذلك لحين تنصيب أسقفا للإيبارشية.

كما هنأ البطريرك وآباء السينودس رهبنة الأخوة الأصاغر بمصر، إقليم العائلة المقدسة بانتخاب الخادم الإقليمى الجديد، الأب مراد مجلع والمجلس المعاون له.