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القوى العاملة بالوادى الجديد: تجهيز قاعدة بيانات للعمالة الحرفية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:41 م
القوى العاملة بالوادى الجديد: تجهيز قاعدة بيانات للعمالة الحرفية محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن أحمد طليب مدير عام القوى العاملة بالوادى الجديد، أنه تم البدء فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالعمالة الفنية والحرفية الماهرة، لتدعيم المصالح الحكومية والمشروعات الجديدة بها وذلك ضمن خطة محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لإعداد كوادر حرفية مدربة على أعلى مستوى من أبناء المحافظة.

قال مدير عام القوى العاملة - فى بيان اليوم الجمعة، إن إعداد قاعدة بيانات سيتم من خلال إقامة دورات تدريبية مكثفة لشباب الخريجين على أعمال الحرف المختلفة التى تضم الكهرباء والسباكة والتشييد والبناء والمحمول والميكانيكا والخراطة واللحام، مشيرا إلى أن هذه الدورات ستنفذ بكافة مراكز المحافظة من خلال مكاتب العمل التابعة للمديرية، على أن يتم إعطاء كل متدرب شهادة موثقة تفيد اجتيازه لهذه الدورات.

أضاف طليب أن هذه الدورات تستهدف أكبر عدد من شباب الخريجيين لتدريبهم خلال الفترة المقبلة وذلك بالتزامن مع إنشاء مصنع حمض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور والذى سيوفر 3 آلاف فرصة عمل أغلبهم من الحرفيين والعمالة الماهرة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات الصناعية التى سيتم تنفيذها وتحتاج إلى الأيادى المدربة.

 

 

 


القوى العاملة بالوادى الجديد

الوادى الجديد

العمالة الغير منتظمة

شباب الخريجيين

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