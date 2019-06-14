القبض على عاطل بعد سرقته 3 دراجات بخارية بمنطقة المطرية

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

نجح رجال مباحث القاهرة، من القبض على عاطل بعد سرقتة 3 دراجات بخارية بمنطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط أحد الأشخاص، سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال شروعه فى سرقة دراجة نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

كما اعترف بإرتكاب حادثين سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بقطعة أرض فضاء بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفوا على الدراجات المستولى عليهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.