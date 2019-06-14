الفاتيكان يعتمد الانبا باسيليوس مطرانا للكاثوليك بسوهاج

اعتمد قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الجمعة انتخاب سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة للأب باسيليوس فوزى مطرانا لإيبارشية سوهاج باسم الأنبا باسيليوس.

ولد الأب باسيليوس فوزى بالمنيا يوم 16 ديسمبر 1956، وأنهى دراساته فى كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978، وأنهى دراسة الفلسفة واللاهوت بالكلية الإكليريكية بالمعادى، وتمت سيامته الكهنوتية يوم 28 مارس 1980 بوضع يد صاحب الغبطة البطريرك الكاردينال أنطونيوس نجيب حين كان غبطته مطرانا لكرسى المنيا آنذاك.

وتم تعيينه راعيا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُيّن راعيا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983.

ومنذ عام 1989 تم تعيينه راعيا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ومديرا لمجموعة مدارس الراعى الصالح التابعة لإيبارشية المنيا، واستمر فى خدمته فى الإيبارشية حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية فى يونيو 2019 مطرانا لكرسى سوهاج للأقباط الكاثوليك.