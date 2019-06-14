السهر والجلوس لفترة طويلة ...عادات خطر على قلبك

كتبت- نورا طارق

يحرص بعض الأشخاص على القيام ببعض السلوك بشكل يومى حتى أصبحت عادة، والتى قد تكون ضارة على صحة الجسم وخاصة القلب، ولذلك نتعرف على بعض العادات الضارة على القلب فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " everydayhealth".

عادات ضارة على صحة القلب

- الجلوس لفترة طويلة لمدة خمس ساعات أو أكثر من العادات السيئة والتى تساعد فى الإصابة بفشل القلب، وذلك وفقًا لدراسة نشرت في يناير 2014 في جمعية القلب الأمريكية (AHA) ، لذلك يجب على الإنسان التحرك بين الحين والآخر لمدة 5 دقائق كل ساعة، وممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل يومى.





- يجب الحصول على قسط من الراحة، لأن الإجهاد يحفز الجسم على إطلاق الأدرينالين ، الذي يزيد من معدل ضربات القلب، وبالتالى إرتفاع ضغط الدم والذى يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية في القلب وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك ينصح بالفضفضة بين الحين والأخر لأحد الأصدقاء وذلك للتخلص من الشعور بالتوتر والغضب مع ممارسة التمارين الرياضية.

- الإفراط فى تناول الصوديوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، الذى يعتبر أحد عوامل الإصابة بأمراض القلب.





- السهر لساعات طويلة، يعمل على خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم ، لذلك ينصح بالحصول على قسط كافى من النوم لمدة تتراوح مابين 7 إلى 8 ساعات .