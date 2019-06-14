السعودية لـ"مجلس الأمن": سنتخذ تدابير عاجلة لردع المسؤول عن هجوم مطار أبها

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أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية فى اليمن تدابير عاجلة وفى الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابى لميليشيا الحوثى المدعومة من إيران على صالة الوصول فى مطار أبها الدولى فى محافظة عسير جنوب غرب المملكة.

جاء ذلك فى رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذى نفذته ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران على صالة الوصول فى مطار أبها الدولي.



وكان 26 شخصاً مدنياً أصيبوا صباح أمس الأربعاء، جراء سقوط مقذوف معادى "حوثي" على صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذى يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، كما أعلنت ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا الهجوم الإرهابي، مدعية أنها استخدمت صاروخا من نوع "كروز" فى الهجوم.



وقال السفير المعلمى - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - "إن السلطات فى المملكة العربية السعودية تعمل على تحديد نوع القذيفة المستخدمة فى هذا الهجوم الإرهابي، والذى يؤكد على امتلاك هذه الميليشيا الإرهابية لأسلحة جديدة ومتطورة، واستمرار دعم وممارسة النظام الإيرانى للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاكه لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فى ذلك القرارات 2140، 2216، 2231، 2451 ، 2452"

وأضاف قائلا "ستتخذ المملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية فى اليمن، إجراءات عاجلة وفى الوقت المناسب لردع مثل هذه الهجمات الإرهابية التى لا يمكن السكوت عنها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى أنه سيتم محاسبة المسؤول عن تخطيط وتنفيذ هذا الهجوم الإرهابى وفقًا للقانون الإنسانى الدولى وقواعده العرفية".



ودعا المعلمي، فى ختام الرسالة، مجلس الأمن إلى تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.