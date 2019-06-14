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الرئيس الصينى يبدى دعم بلاده لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:58 م
الرئيس الصينى يبدى دعم بلاده لتحسين العلاقات بين الهند وباكستان شى جين بينج الرئيس الصينى
نيودلهى /أ ش أ/

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أعرب الرئيس الصينى شى جين بينج، الجمعة، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم من أجل تحسين العلاقات بين الهند وباكستان.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فى سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، إلى أن تصريحات الرئيس الصينى جاءت بعد يوم واحد من إبلاغ رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى له خلال اجتماعهما أمس الخميس بمخاوفه الكبيرة من شن هجمات إرهابية قادمة من باكستان.

وأوضحت الصحيفة أن عرض الرئيس الصينى جاء خلال مباحثات أجراها (الجمعة) مع رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان على هامش حضورهما قمة منظمة شانغهاى للتعاون والتى اختتمت فعالياتها اليوم فى العاصمة القرغيزية بيشكك.

ونقلت الصيحفة الهندية عن شي، قوله: إن الصين "تدعم تحسين العلاقات بين باكستان والهند"، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الضرورية لباكستان لبناء قدراتها من أجل مكافحة الإرهاب الذى تخشى الصين من أن يؤثر على الممر الاقتصادى بين الصين وباكستان والذى تموله بكين بتكلفة تبلغ 60 مليار دولار.

 


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