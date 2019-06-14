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الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:34 م
الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى مى عبد الحميد - رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى
كتب أحمد حسن

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أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الخميس المقبل، آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الحداى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، والتسجيل على الموقع الإلكترونى ورفع الأوراق اللازمة.

وأوضحت أن وحدات الإعلان الحادى عشر، شهدت نسبة إقبال كبيرة وغير متوقعة من المواطنين ، وخاصة أن هذه الوحدات مقتصرة فقط على مدن الصعيد، مشيرة إلى ان هناك 17 ألف مواطن قاموا بشراء كراسات الشروط، وقام نحو 11 ألف مواطن بسداد مقدمات الحجز والتسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن ما يميز الإعلان الحادى عشر بجانب تسليم الوحدات فور انتهاء عملية الاستعلام، هو أن الإعلان لا يتضمن عدد محدد للوحدات، بمعنى أن كل من سيتقدم للحجز سيحصل على وحدة حال أن هناك وحدات متوافرة داخل المدينة.

وأكدت أن مدينة سوهاج الجديدة، جاءت فى مقدمة المدن التى شهدت إقبال كبير من المواطنين للحجز بها، ووصل عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى نحو 3200 مواطن، فيما جاءت مدينة أسيوط الجديدة فى المرتبة الثانية، بعدد 2300 مواطن، فيما جاءت مدينة طيبة الجديدة فى المرتبة الثالثة بعدد 1234 مواطن، مشيرة إلى أن الخميس المقبل، أخر موعد للتقدم للحجز.

 

 


وزارة الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

الاعلان الحادى عشر

محافظات الصعيد

اليوم السابع بلس

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