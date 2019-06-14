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الحكومة ترد على شائعة تصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:36 ص
الحكومة ترد على شائعة تصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية، تواصل المركز مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة تماماً.
 
وأكدت الوزارة،  أنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التى لا يمكن التخلى عنها، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة بهدف إثارة غضب العاملين بشركات قطاع الأعمال العام.
 
وأوضحت الوزارة، أنه جار تنفيذ خطط ضخمة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها،  لوقف نزيف الخسائر بالشركات الخاسرة وتعظيم عوائد الشركات الرابحة.
 
 

شركات قطاع الاعمال العام

تقرير الشائعات

مصر

مجلس الوزراء

الحكومة

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