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التموين: لاصحة لقطع خدمة الإنترنت عن مكاتب التموين بعدد من المحافظات

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:50 ص
التموين: لاصحة لقطع خدمة الإنترنت عن مكاتب التموين بعدد من المحافظات وزارة التموين - ارشيفية
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية، بعدد من محافظات الجمهورية مما أدى إلى تعطل خدمات المواطنين، مثل تفعيل أو استخراج بطاقات تموينية جديدة أو استخراج بدل تالف، أو تصحيح أخطاء البطاقات التي قد تحدث عقب تحديث البيانات، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة على الإطلاق لقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كافة خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر.
 
وشددت وزارة التموين، على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة وغضب المواطنين المقيدين بالمنظومة التموينية.
 
 

المكاتب التموينية

خدمة الانترنت

الحكومة والشائعات

اخبار مصر

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