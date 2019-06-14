البرلمان العربى يعقد ندوة بعنوان "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار"

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يعقد البرلمان العربى ندوة بعنوان "نحو بناء استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي" بمقر جامعة الدول العربية يوم الإثنين القادم الموافق 17 يونيو الجارى .

ويفتتح الندوة الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى الذى يستعرض المستجدات الخطيرة التى تستدعى وجود استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافى وضرورة مواجهة المطامع الاستعمارية والمشاريع العدوانية والتهديدات الإقليمية بإستراتيجية عربية.



وسيشارك فى الندوة نخبة بارزة من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين والخبراء العرب، و رؤساء لجان الشؤون السياسية والعلاقات الدولية فى المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء أقسام العلوم السياسية فى عدد من الجامعات العربية.



وستشهد الندوة تقديم أربع أوراق عمل تُغطى محاور الندوة الأربعة (العلاقات العربية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والعلاقات العربية مع الجمهورية التركية، والعلاقات العربية مع دول الجوار الإفريقي، والعلاقات العربية مع دول الجوار الأوروبي(.



وسيقدم هذه الأوراق نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والسياسيين والخبراء العرب وهم: الوزير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق بجمهورية مصر العربية، الوزير صالح حمد القلاب وزير الاعلام الأسبق بالمملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد بن صقر السُّلمى رئيس المعهد الدولى للدراسات الإيرانية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور محمد تاج الدين الحسينى الأكاديمى والباحث السياسى ورئيس منتدى 21 للحوار والتنمية بالمملكة المغربية.



ويأتى عقد هذه الندوة الهامة وذلك استشعاراً من البرلمان العربى لخطورة التدخلات التى تقوم بها الدول الإقليمية فى الشؤون العربية والتى وصلت إلى حد المساس بسيادة الدول العربية والتدخل فى شؤونها الداخلية واستهداف أمنها والتعرض لمصالحها.



ويهدف البرلمان العربى من عقد هذه الندوة لمناقشة الأسس والأهداف والأحكام التى ينبغى تضمينها فى "الإستراتيجية العربية للتعامل مع دول الجوار الجغرافي"، من أجل بناء موقف وسياسة عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.