سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 12:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة خطاب الكراهية وتأمين الأماكن الدينية

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:56 ص
الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة خطاب الكراهية وتأمين الأماكن الدينية أمين عام مجلس حكماء المسلمين الإماراتى سلطان فيصل الرميثى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أمين عام مجلس حكماء المسلمين الإماراتى سلطان فيصل الرميثى، التزام الإمارات بمكافحة خطاب الكراهية فى جميع وسائط الإعلام وتأمين سلامة المواقع الدينية.

وقال الرميثى - خلال اجتماعات عقدها مع كبار المسؤولين فى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة - "نشهد جميعا تصاعد وتيرة الإرهاب والهجمات الغادرة على دور العبادة والتى بدورنا جميعا ننبذها"، مؤكدا أهمية المبادرة التى أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة عمل لحماية وتأمين الأماكن الدينية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الرميثى شارك فى الاجتماع الذى عقده تحالف الأمم المتحدة للحضارات للتشاور مع الدول الأعضاء حول إعداد خطة حماية وتأمين الأماكن الدينية، حيث أكد دعم الإمارات لعملية إعداد الخطة وتنفيذها، كما سلط الضوء على مبادراتها فى هذا الصدد، بما فيها إصدار قانون تجريم الكراهية والتمييز، القائم على أساس اختلاف الأديان والأعراق والمذاهب، وتيسير بناء دور العبادة لمختلف الديانات وتعزيز الوعى المجتمعى بأهميتها، إضافة إلى تدريب القادة الدينيين على تعزيز أسس السلام والتعايش والتسامح فى مجتمعاتهم، وإعلان 2019 "عاماً للتسامح".

والتقى الرميثى مع كل من ميجويل موراتينوس المُمثل السامى لِتحالف الأُمم المتحدة للحضارات، ورئيس مكتب المستشار الخاص المعنى بمنع الإبادة الجماعية، حيث أكد مُجددًا دعم الإمارات لعملهما البالغ الأهمية فى مكافحة خطاب الكراهية وحماية المواقع الدينية.

 


مجلس حكماء المسلمين الاماراتى

سلطان فيصل الرميثى

الامم المتحدة

مكافحة خطاب الكراهية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير أمريكى يرصد دور السوشيال ميديا فى الترويج لخطاب الكراهية..مجلس العلاقات الخارجية: انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل ساهم فى أعمال عنف تراوحت بين تطهير عرقى وعمليات قتل.. وخلاف بين الدول فى مواجهة الظاهرة

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص

مشرعون يابانيون يحثون على بذل مزيد من الجهود للقضاء على خطاب الكراهية

الجمعة، 31 مايو 2019 11:23 ص

تحالف اليمين المتطرف فى أوروبا يستخدم "فيس بوك" لنشر خطاب الكراهية قبيل انتخابات البرلمان الأوروبى.. أكثر من 500 جروب وصفحات مشبوهة لدعم التحالف.. وإدارة الموقع تحاول تطهير منصتها من المحتوى البغيض

الخميس، 23 مايو 2019 01:30 م

نائبة نيوزيلندية تحصل على تأمين الشرطة بعد تهديدات لموقفها من خطاب الكراهية

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:33 ص

إنفوجراف.. الخارجية السعودية تكشف دور قطر فى تمويل الإرهاب ونشر خطاب الكراهية

الخميس، 16 مايو 2019 12:03 ص

جوتيريش يزور أحد مسجدى هجوم كرايستشيرش ويتعهد بمحاربة خطاب الكراهية

الثلاثاء، 14 مايو 2019 09:28 ص

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد الحاجة الملحة لمحاربة خطاب الكراهية وتغير المناخ

الأحد، 12 مايو 2019 10:00 م

الإمارات تفند مزاعم قطرية بشأن التمييز ضد مواطنيها.. سفيرة أبو ظبى لدى هولندا: نحترم القوانين الدولية.. وقطعنا العلاقة مع الدوحة لدعمها الإرهاب والمتطرفين.. وحصة العتيبة: قناة الجزيرة تصدر خطاب الكراهية والعنف

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الطقس فى الخليج: رياح مثيرة للأتربة فى السعودية والإمارات وحار جدا بالكويت

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الأحزاب تطلق حملة للترويج لمصر سياحيًا بالتزامن مع الأمم الأفريقية.. "المصريين الأحرار" يطلق حملة this is Egypt.. و"حماة وطن" يعرف الضيوف بتاريخ المحافظات والمزارات.. و"الوفد" يشارك فى استقبال الوفود

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

الوصايا الأمنية الخمسة للجماهير المصرية قبل أمم أفريقيا.. تعرف عليها

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه المملكة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة