الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة خطاب الكراهية وتأمين الأماكن الدينية

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أكد أمين عام مجلس حكماء المسلمين الإماراتى سلطان فيصل الرميثى، التزام الإمارات بمكافحة خطاب الكراهية فى جميع وسائط الإعلام وتأمين سلامة المواقع الدينية.

وقال الرميثى - خلال اجتماعات عقدها مع كبار المسؤولين فى الأمم المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة - "نشهد جميعا تصاعد وتيرة الإرهاب والهجمات الغادرة على دور العبادة والتى بدورنا جميعا ننبذها"، مؤكدا أهمية المبادرة التى أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة عمل لحماية وتأمين الأماكن الدينية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الرميثى شارك فى الاجتماع الذى عقده تحالف الأمم المتحدة للحضارات للتشاور مع الدول الأعضاء حول إعداد خطة حماية وتأمين الأماكن الدينية، حيث أكد دعم الإمارات لعملية إعداد الخطة وتنفيذها، كما سلط الضوء على مبادراتها فى هذا الصدد، بما فيها إصدار قانون تجريم الكراهية والتمييز، القائم على أساس اختلاف الأديان والأعراق والمذاهب، وتيسير بناء دور العبادة لمختلف الديانات وتعزيز الوعى المجتمعى بأهميتها، إضافة إلى تدريب القادة الدينيين على تعزيز أسس السلام والتعايش والتسامح فى مجتمعاتهم، وإعلان 2019 "عاماً للتسامح".

والتقى الرميثى مع كل من ميجويل موراتينوس المُمثل السامى لِتحالف الأُمم المتحدة للحضارات، ورئيس مكتب المستشار الخاص المعنى بمنع الإبادة الجماعية، حيث أكد مُجددًا دعم الإمارات لعملهما البالغ الأهمية فى مكافحة خطاب الكراهية وحماية المواقع الدينية.