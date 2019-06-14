"الآفات الزراعية": برامج تدريبية للمحاصيل البستانية بحثا عن متبقيات المبيدات

واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ البرنامج التدريبى لكيفية سحب العينات من محاصيل البساتنية للكشف عن متبقيات المبيدات بعدة محافظات، بمشاركة العديد من متدربى المهندسين الزراعيين فى الإدارة المركزية للبساتين ومكافحة الآفات الزراعية، وعمل زيارات ميدانية لمحطات تعبئة موالح للتعرف على كيفية سحب العينات وطرق السحب وكيفية التحليل.

وكشف تقرير: إن الدورة التدريبية تستهدف الوقوف على تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة المختلفة حتى مرحلة الإنتاج لعدة محاصيل فاكهة، لتحديد حالة متبقيات المبيدات فى المحصولين لضمان الجودة للمنتج النهائى والكشف عن وجود أية مبيدات غير معتمدة فى متبقيات المبيدات فى المحاصيل الزراعية.

وأوضح التقرير: أن البرنامج التدريبى يعتمد على مشاركة مهندسى البساتين ومكافحة الآفات باعتبارهما من المحافظات المستهدفة وفقا للبرنامج التدريبى، والذى يتضمن تدريب المهندسين على طرق سحب العينات من الجوافة والفراولة وتكوديها وإرسالها إلى المعامل المختصة، وذلك يستهدف معرفة نوع المبيدات المستخدمة وتأثيرها على المحصولين.

وتابع التقرير: أن البرنامج التدريبى يستهدف تقديم حزمة إرشادية من التوصيات الفنية للمزارعين باستخدام مبيدات ذات فعالية فى القضاء على الآفة أو المرض أو الحشرة وتكون مدة متبقيات المبيد بها لمدة أقل من مدة الحصاد، ويتم التدريب فى المعمل المركزى للمبيدات بإشراف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات، ويتم التدريب بإشراف أساتذة المعمل ورؤساء الإدارات المركزية للآفات والبساتين، كما يستهدف البرنامج أيضا التعرف على عمليات غش وتهريب المبيدات أو إستخدام مبيدات محظورة أو مبيدات غير موصى باستخدامها على المحاصيل البستانية.