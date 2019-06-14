اعتقال قيادى بجماعة التوحيد مشتبه فى تورطه بهجمات سريلانكا

إيمان حنا

أعلنت الشرطة الدولية (إنتربول)، الجمعة، اعتقال على أحمد ملهان حياتو ، أحد المسئولين عن التفجيرات الدامية التي شهدتها سريلانكا فى أبريل الماضي، مع 4 مشتبه بهم آخرين في الشرق الأوسط في بلد لم تحدده، عقب نشر الإنتربول "إشعارًا أحمر" بتوقيفهم.

وأكدت المنظمة ـ في بيان نقلته سكاى نيوزـ القبض، أن المشتبه به سريلانكي يبلغ من العمر 29 عامًا،وهو قيادى في جماعة التوحيد الإرهابية التي يشتبه أنها مسؤولة عن اعتداءات 21 أبريل التي أسفرت عن 258 قتيلا.

يعود الحادث لأبريل الماضى حيث فجر انتحاريون أنفسهم في فنادق فخمة وكنائس خلال عيد الفصح، وتبنى تنظيم داعش هذه الهجمات التي نفذها سريلانكيون، وكان الإنتربول قد نشر فريقا لمساعدة السلطات المحلية، وبقي الفريق الذي ضم خبراء في مكافحة الإرهاب وفي المتفجرات والتعرف على جثث الضحايا، في البلاد حتى 22 مايو.