استمرار أعمال تطوير وتجميل مدينة أبوسمبل استعدادا للموسم السياحى

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مدينة أبو سمبل السياحية بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية لإستكمال أعمال التطوير والتجميل التى تستهدف تحويل هذه المدينة السياحية لبانوراما جمالية لتكون جاهزة فى إستقبال السائحين والزائرين، فى إطار إستعدادات المحافظة للموسم السياحى القادم.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان، أن أعمال التطوير والتجميل شملت العديد من القطاعات الحيوية سواء الكهرباء أو الصحة أو التعليم أو الطرق أو الشباب والرياضة وغيرها بهدف إضفاء اللمسات الجمالية في كافة أرجاء المدينة.

ومن جانبه أوضح حمدى ياسين القائم بأعمال رئيس مدينة أبو سمبل السياحية بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان شهدت المدينة بدءاً من فبراير الماضى وحتى الآن تنفيذ أعمال تجميل وتهذيب للحدائق والطريق الدائرى ومدخل معبد أبو سمبل ، مع تنفيذ أعمال الرصف بأطوال وصلت لمسافة 2 كم وبتكلفة 2,4 مليون جنيه دعماً من قطاع البحوث والتدريب بالقاهرة التابع لوزارة السياحة ، لافتاً بأنه بالتوازى مع ذلك تم عمل ترميمات بمداخل القرى لتمهيدها وتجهيزها أمام حركة الأهالى ، كما تم مد وتدعيم شبكات الكهرباء بمنطقة الخريجين ، وإحلال وتركيب أعمدة جهد ومنخفض وكابلات بمنطقة حى رمسيس.

وأشار حمدى ياسين إلى أنه في نفس الوقت تم الإنتهاء من إنشاء ملعب خماسى بقرية عبد القادر بالجهود الذاتية على مساحة 2500 م2 ، كما أنه جارى تجهيز موقع لإقامة شادر للأسماك بالطريق الدائرى على مساحة 50 ألف م2 لنقل محلات الأسماك من موقعها القديم وكافة الأعمال المتعلقة بها من بيع وتنظيف وتعبئة وتجفيف، وكذا مستلزمات الصيد و صيانة المواتير إلى خارج كردون المدينة ، فيما جارى إنشاء ممشى حضارى لأهالى المدينة بالطريق الدائرى بالجهود الذاتية 1 كم ، مضيفاً بأن الفترة الماضية شهدت أيضاً تنفيذ قافلة طبية لخدمة أهالى المدينة، بجانب تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والندوات التوعوية لخلق متنفس ترفيهى لأهالى المدينة.