سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 08:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ "اليوم السابع".. حملة لتركيب أغطية للبلاعات المكشوفة بالعبور

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:56 م
استجابة لـ "اليوم السابع".. حملة لتركيب أغطية للبلاعات المكشوفة بالعبور حملة تركيب أغطية للبلاعات المكشوفة بالعبور
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تواصل مع المهندس أحمد عمران رئيس مدينة العبور، لسرعة المرور على أغطية البلاعات المنتشرة بشوارع المدينة، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لوضع أغطية للبلاعات التي تم سرقة أغطيتها، تجنبا لوقوع أية كوارث قد تنجم نتيجة عدم وجود هذه الأغطية.

وأضاف المحافظ، أنه تم رصد عدد من البلاعات وعلي الفور تم توفير أغطية لها وإحكام وضعها، لعدم تكرار سرقتها مرة أخري، وذلك في استجابة سريعة للشكوى التي نشرها "اليوم السابع" عبر صحافة المواطن، لوجود أحد البلاعات بالمدينة دون غطاء.

وكان قد أشتكى القارئ إسلام حسين من وجود بالوعات بدون غطاء، فى شوارع الحى الخامس بمدينة العبور، مطالبا بضرورة صيانة وتغطية هذه البالوعات تجنبا لسقوط المارة بها.

وقال القارئ فى رسالته لخدمة صحافة المواطن: "البالوعة بدون غطاء منذ فترة طويلة وممكن تتسبب فى حادث سير أو سقوط اطفال بها".

13412884_513663792158993_9166897401506495742_n
 
 
10382626_1493082047588719_2748500766853014458_n
 

 

10458494_1493081990922058_3554368550890050365_n
 
 
10462631_1493082287588695_2765963194755895992_n

 

 

 


اخبار القليوبية

مدينة العبور

اغطية البلاعات

بلاعات العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة