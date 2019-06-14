استجابة لـ "اليوم السابع".. حملة لتركيب أغطية للبلاعات المكشوفة بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تواصل مع المهندس أحمد عمران رئيس مدينة العبور، لسرعة المرور على أغطية البلاعات المنتشرة بشوارع المدينة، بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لوضع أغطية للبلاعات التي تم سرقة أغطيتها، تجنبا لوقوع أية كوارث قد تنجم نتيجة عدم وجود هذه الأغطية.

وأضاف المحافظ، أنه تم رصد عدد من البلاعات وعلي الفور تم توفير أغطية لها وإحكام وضعها، لعدم تكرار سرقتها مرة أخري، وذلك في استجابة سريعة للشكوى التي نشرها "اليوم السابع" عبر صحافة المواطن، لوجود أحد البلاعات بالمدينة دون غطاء.

وكان قد أشتكى القارئ إسلام حسين من وجود بالوعات بدون غطاء، فى شوارع الحى الخامس بمدينة العبور، مطالبا بضرورة صيانة وتغطية هذه البالوعات تجنبا لسقوط المارة بها.

وقال القارئ فى رسالته لخدمة صحافة المواطن: "البالوعة بدون غطاء منذ فترة طويلة وممكن تتسبب فى حادث سير أو سقوط اطفال بها".



