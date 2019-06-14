سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 01:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 ص
ارتفاع تقديرات أجور العاملين بالوظائف الدائمة 15.3 مليار جنيه بموازنة العام الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت موازنة العام المالى الجديد للعام 2019/2020 المعروضة أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، زيادة فى تقديرات أجور العاملين بالدولة فى الوظائف الدائمة بنحو 15 مليارا و266 مليون جنيه عن العام المالى الجارى.

 

وبلغت مُخصصات الوظائف الدائمة خلال العام المالى 2019/2020، حسب البيان التحليلى للموازنة، نحو 83 مليار جنيه و771 مليون جنيه مقابل 68 مليارا و505 ملايين جنيه العام المالى الجارى 2018/2019، وذلك من أصل 301 مليار و115 مليون جنيه تقديرات الأجور وتعويضات العاملين.

 

وتنقسم مخصصات أجور الوظائف الدائمة، بواقع 33 مليارا و883 مليون جنيه للمرتبات الأساسية فى العام الجديد مقابل 23 مليارا و399 مليون جنيه العام الجارى، فيما بلغت تقديرات تكاليف المعارين، والتى تتحمل الموازنة مرتباتهم مبلغ وقدرة 381 مليون جنية العام الجديد مقابل 336 مليون جنية العام الجارى، وقدرت تكاليف الأجازات الدراسية بمليون جنيه، وهو ذات المبلغ المخصص بموازنة العام الجارى.

 

فيما قدرت مخصصات الأجور الوظيفى، بواقع 49 مليارا و442 مليون جنيه العام المالى 2019/2018، مقابل 44 مليارا و769 مليون جنيه، بزيادة قدرها 4 مليارا و673 مليون جنيه.

 

وقدرت تكاليف أجور ومرتبات المخاطبين بأحكام القانون رقم (28) لسنة 2018، بـ64 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2019/2020.


جدير بالذكر أن إجمالى الأجور وتعويضات العاملين فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد بلغ 301.1 مليار جنيه (4.9% من الناتج المحلى الإجمالى) لتمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، مقابل نحو 270.090 مليار جنيه العام الجارى (5.1% من الناتج المحلى الإجمالى) بموازنة العام الحالى 2018/2019، بزيادة قدرها 31.025 مليار جنيه.

 

وأشار البيان المالى، إلى أنه تم مراعاة فى تقدير الأجور بمشروع الموازنة المعروض التزام كافة والجهات الداخلة فى الموازنة العامة فى الموازنة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية – التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة، إلا أن الزيادة هذا العام ترجع إلى القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تضمن: رفع الحد الاقصى للـأجور إلى 2000 جنيه لأدنى درجات التعيين، منح حافز بمبلغ 150 جنيهًا شهريًا بكل العاملين بالدولة، إطلاق أكبر حركة ترقيات لجميع العاملين بالدولة حتى 30 يونيو 2019، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا.


موازنة

الحكومة

مجلس النواب

الأجور

الموازنة العامة

الموازنة

اخبار

أجور العاملين

الوظائف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"خطة البرلمان " :مراجعة مسودة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:00 ص

خطة البرلمان: موازنة العام الجديد تركز على بناء الإنسان المصرى والتعليم والصحة

الجمعة، 07 يونيو 2019 12:32 م

التعديلات المبدئية على الموازنة العامة الجديدة.. "خطة البرلمان" تتفق مع المالية والتخطيط على اعتمادات إضافية بـ7 مليارات جنيه قابلة للزيادة.. 70% منها للتعليم والصحة.. ومليار جنيه إضافية لمشاريع الصرف الصحى

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:00 م

ننشر مشروع الموازنة العامة لديوان وزارة العدل للسنة المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠

الأربعاء، 29 مايو 2019 02:12 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة