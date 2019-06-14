اتبرع بدمك ومتقلقش.. مفيد لتقليل حالات التوتر ويحافظ على صحة القلب

قد يتعرض أى شخص فى اى وقت لخطر مثل التعرض لحادث مرورى أو الإصابة بمرض مفاجيء مما ينتج عنه الحاجة إلى نقل دم،والتبرع بالدم يمكن أن ينقذ حياه إنسان من الموت ،إذ أكدت الدراسات أن التبرع بالدم لا يفيد المستفيدين فقط بل هناك فوائد صحية للمانحين،حسبما ذكر موقع" " healthline.
فوائد التبرع بالدمالتبرع بالدم له فوائد لصحتك العاطفية والجسدية وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الصحة العقلية فإن مساعدة الآخرين يمكن أن تؤدى إلى:
- الحد من التوتر
- تحسين حالتك النفسية
- تساعد على التخلص من المشاعر السلبية
- توفير شعور بالانتماء وتقليل العزلة
- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب
- التبرع بالدم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية لأنه يقلل من لزوجة الدم كما أنه يخفض بشكل ملحوظ متوسط الكوليسترول الكلي والكوليسترول الدهني المنخفض الكثافة مما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.
- التبرع بالدم بانتظام قد يؤدى أيضًا إلى انخفاض نسب الحديد الزائدة بالجسم والتى تؤثر على صحة القلب وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.
- يمكن للتبرع بالدم أيضًا أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.
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