اتبرع بدمك ومتقلقش.. مفيد لتقليل حالات التوتر ويحافظ على صحة القلب

قد يتعرض أى شخص فى اى وقت لخطر مثل التعرض لحادث مرورى أو الإصابة بمرض مفاجيء مما ينتج عنه الحاجة إلى نقل دم،والتبرع بالدم يمكن أن ينقذ حياه إنسان من الموت ،إذ أكدت الدراسات أن التبرع بالدم لا يفيد المستفيدين فقط بل هناك فوائد صحية للمانحين،حسبما ذكر موقع" " healthline.

فوائد التبرع بالدم

التبرع بالدم له فوائد لصحتك العاطفية والجسدية وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الصحة العقلية فإن مساعدة الآخرين يمكن أن تؤدى إلى: