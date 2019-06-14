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اتبرع بدمك ومتقلقش.. مفيد لتقليل حالات التوتر ويحافظ على صحة القلب

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:00 م
اتبرع بدمك ومتقلقش.. مفيد لتقليل حالات التوتر ويحافظ على صحة القلب التبرع بالدم
كتبت هند عادل

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قد يتعرض أى شخص فى اى وقت لخطر مثل التعرض لحادث مرورى أو الإصابة بمرض مفاجيء مما ينتج عنه الحاجة إلى نقل دم،والتبرع بالدم يمكن أن ينقذ حياه إنسان من الموت ،إذ أكدت الدراسات أن  التبرع بالدم لا يفيد المستفيدين فقط بل هناك فوائد صحية للمانحين،حسبما ذكر موقع" " healthline.

فوائد التبرع بالدم 

التبرع بالدم له فوائد لصحتك العاطفية والجسدية وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة الصحة العقلية فإن مساعدة الآخرين يمكن أن تؤدى إلى:
  • الحد من التوتر
  • تحسين حالتك النفسية
  • تساعد على التخلص من المشاعر السلبية
  • توفير شعور بالانتماء وتقليل العزلة
وجدت الأبحاث أدلة إضافية على الفوائد الصحية التي تأتي على وجه التحديد من التبرع بالدم وهى :
  • انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب
  • التبرع بالدم قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية لأنه يقلل من لزوجة الدم كما أنه يخفض بشكل ملحوظ متوسط الكوليسترول الكلي والكوليسترول الدهني المنخفض الكثافة  مما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • التبرع بالدم بانتظام قد يؤدى أيضًا إلى انخفاض نسب الحديد الزائدة بالجسم والتى تؤثر على صحة القلب وتزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. 
  • يمكن للتبرع بالدم أيضًا أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم.
 

التبرع بالدم

اليوم العالمى للتبرع بالدم

فوائد التبرع بالدم

فوائد التبرع بالدم الصحيه

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