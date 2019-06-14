إغلاق مركز جراحى خاص خلال حملات مكثفة للعلاج الحر فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

شن فريق من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، بقيادة الدكتور طلعت سعيد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وفرق مختلفة من الادارات الطبية بالمراكز حملات علي المنشأت الصحية الخاصة على مستوى المحافظة وذلك لمتابعة الأداء والعمل على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، حيث تم المرور على 14 منشأة طبية داخل مركز شبين الكوم والشهداء ومنوف والباجور، وتم رصد العديد من المخالفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة منها.

وأسفرت عن ترخيص ثلاث عيادات خاصة بمركز الشهداء، وغلق مركز جراحى للعظام بالباجور به جهاز أشعة سنية غير مرخص، إغلاق إدارى معملين لعدم توافر الشروط الصحية فى مركزى منوف والباجور.

وتوجه مدير العلاج الحر بالمديرية بخالص الشكر لمساعدي مدير الإدارة بالمديرية ومسئولي العلاج الحر بجميع الإدارات على الجهد المبذول فى الحملات الموسعة والمستمرة لضبط ومتابعة الأداء للمنشآت الخاصة على مستوى المحافظة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات الموسعة من قبل ادارة العلاج الحر بالمديريةعلي المنشأت الصحية الخاصةطبقا لتوجيهات الدكتور نصيف حفناوي وكيل الوزارة بتكثيف المرور .