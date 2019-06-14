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إعلان معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:45 م
إعلان معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة الدكتور أشرف اسماعيل رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ومحرر اليوم السابع
كتب وليد عبد السلام

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أعلن الدكتور أشرف اسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحى الشامل، معايير تسجيل واعتماد الصيدليات فى منظومة التأمين الصحى الشامل التى يبدأ تطبيقها فى بورسعيد أول يوليو المقبل.

وقال إسماعيل فى تصريحات اليوم، إن معايير التسجيل أصبحت جاهزة ومستعدون لتلقى كافة الطلبات حاليا سواء بمقر الهيئة بمحافظة بورسعيد باعتبارها اولى المحافظات التى ستطبق المنظومة الجديدة أو على عنوانها بمقر المجلس القومى للسكان بالقاهرة للبدء فى التسجيل ثم الاعتماد بعد انتهاء التسجيل حتى تتمكن الصيدليات من أداء خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل .

وأوضح إسماعيل أن معايير تسجيل الصيدليات تشتمل على الضوابط والمعايير التى تهدف الى ضمان جودة وأمان الخدمة التى تؤدى فى الصيدليات الخاصة والواقعة فى دائرة المستشفيات الحكومية للمنتفع من المنظومة الجديدة، قائلاً:"هدفنا توفير دواء آمن وفعال ومحفوظ بطريقة آمنه حرصا على حياة المريض بالإضافة الى تطبيق برتوكولات صرف الدواء المتعلق بالجواهر المخدرة بجداولها المختلفة بما يحفظ حياة المريض" .

واستكمل رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية:"المريض له حق الشكوى عند حدوث خطأ فى صرف الدواء وأيضا نتقبل مقترحاتهم نحو أفضل سبل التطبيق والصرف"، لافتًا إلى أن معايير التسجيل تضمن مكافحة العدوى عند تحضير الدواء وصرفة للمريض مشيرا الى أن هناك اهتما بالغ ببيئة العمل والعاملين ضمانا للجودة فى أداء الخدمة" .

 


تسجيل الصيدليات بالتامين الصحى

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