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إصابة شخص بكسور إثر سقوطه من أعلى منزله بالبحيرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:42 م
إصابة شخص بكسور إثر سقوطه من أعلى منزله بالبحيرة سيارة اسعاف - ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب شخص بكسور وكدمات مختلفة بإنحاء الجسم إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله بمدينة دمنهور.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة دمنهور بسقوط " ال ع ع " 55 سنة من الطابق الثالث أعلى منزله بمدينة دمنهور مما أدى إلى إصابته بكسور وجروح مختلفة وارتجاج في المخ وتم نقله إلي مستشفي دمنهور العام لإسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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