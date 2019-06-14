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إذا أردت التبرع بالدم.. تعرف على الإرشادات والاحتياطات اللازمة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:00 م
إذا أردت التبرع بالدم.. تعرف على الإرشادات والاحتياطات اللازمة التبرع بالدم
كتبت هند عادل

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فى اليوم العالمى للتبرع بالدم وقبل أن تقوم بتلك العملية هناك تعليمات واشتراطات صحية يجب اتباعها والتعرف عليها.

إليك بعض الأشياء المهمة التي يجب معرفتها قبل التبرع:

 

1- يجب أن يكون عمرك 17 عامًا أو أكبر للتبرع بالدم كله. 
2- يجب أن تكون بصحة جيدة للتبرع.
3- تقديم معلومات حول أي أدوية تتناولها .
4- يجب الانتظار لمدة 8 أسابيع على الأقل بين التبرع بالدم كله و 16 أسبوعًا بين تبرعات الخلايا الحمراء المزدوجة.
5- يمكن التبرع بالصفائح الدموية كل 7 أيام، حتى 24 مرة في السنة.
بعض الاقتراحات لمساعدتك في الاستعداد للتبرع بالدم:
1- اشرب كميات إضافية من الماء قبل التبرع
2- تناول وجبة صحية منخفضة الدهون.
3- يمكن أن يساعدك الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة أو التحدث إلى شخص آخر على الاسترخاء أثناء عملية التبرع.
 
 

التبرع بالدم

فوائد التبرع بالدم

نصائح للتبرع بالدم

اليوم العالمى للتبرع بالدم

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