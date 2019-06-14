إذا أردت التبرع بالدم.. تعرف على الإرشادات والاحتياطات اللازمة

كتبت هند عادل

فى اليوم العالمى للتبرع بالدم وقبل أن تقوم بتلك العملية هناك تعليمات واشتراطات صحية يجب اتباعها والتعرف عليها.



إليك بعض الأشياء المهمة التي يجب معرفتها قبل التبرع:

1- يجب أن يكون عمرك 17 عامًا أو أكبر للتبرع بالدم كله.

2- يجب أن تكون بصحة جيدة للتبرع.

3- تقديم معلومات حول أي أدوية تتناولها .

4- يجب الانتظار لمدة 8 أسابيع على الأقل بين التبرع بالدم كله و 16 أسبوعًا بين تبرعات الخلايا الحمراء المزدوجة.

5- يمكن التبرع بالصفائح الدموية كل 7 أيام، حتى 24 مرة في السنة.

بعض الاقتراحات لمساعدتك في الاستعداد للتبرع بالدم:

1- اشرب كميات إضافية من الماء قبل التبرع

2- تناول وجبة صحية منخفضة الدهون.

3- يمكن أن يساعدك الاستماع إلى الموسيقى أو القراءة أو التحدث إلى شخص آخر على الاسترخاء أثناء عملية التبرع.