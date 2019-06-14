إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة برئاسة أحمد يوسف، بإحالة عاطل للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة .

نجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، أثناء متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، بعدما اشتبهوا بأحد الأشخاص اثناء تواجده داخل سيارة بها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الجانبى ، وحال مشاهدته للقوات قام بالفرار هرباً فقاموا بملاحقته وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه ، وتبين أنه "عاطل 55 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ، سبق إتهامه فى 30 قضية" وبحوزته حقيبة بداخلها (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مبلغ مالى - بعض الأوراق الخاصة).

وبمواجهته أقر بسرقة الحقيبة المضبوطة، بحوزته من داخل السيارة المشار إليها بأسلوب "كسر الزجاج"، وأمكن التوصل للمجنى عليه وبإستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.