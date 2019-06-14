أسعار العملات اليوم الجمعة 14-6-2019

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.86 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.19 جنيه للشراء، و 21.34 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى ، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
شهد سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم استقرار على مستوى سعر البيع، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55 جنيه للشراء، 55.38 جنيها للبيع.
سعر الدولار فى مصر
استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.67جنيه للشراء
16.79جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.68جنيه للشراء
16.78جنيه للبيع
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