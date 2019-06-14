استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 14-6-2019، أخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 16.67 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.44 جنيه للشراء، و4.48 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة، والتى جاءت كالتالى:

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.86 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 21.19 جنيه للشراء، و 21.34 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى ، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.44 جنيه للشراء، و 4.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم استقرار على مستوى سعر البيع، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل الدينار، 55 جنيه للشراء، 55.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.67جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع