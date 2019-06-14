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أخبار × 24 ساعة.. تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث بدءًا من السبت

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث بدءًا من السبت مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 

وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى جرى نشرها:


 

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءً من السبت

 

لمدة 3 أيام.. إغلاق جزئى لكوبرى عباس بسبب إصلاح الفواصل العرضية

 

الحكومة: إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات لتحقيق العدالة

 

حملة 100 مليون صحة تكشف طرق التغذية الصحية للمراهقات

 

ألمانيا تمنح العالم المصرى هانى عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

 

هيئة النقل بالقاهرة تخصص زى رسمى للعاملين للظهور بشكل لائق خلال بطولة إفريقيا

 

ارتفاع معدلات توريد القمح لـ3.2 مليون طن وصرف 14 مليارا مستحقات المزارعين

 

خليك فى الأسماك..استبدال اللحوم بالتونة والسالمون يقلل خطر الوفاة المبكرة

 

صور.. المعاهد الأزهرية: لم نرصد أى حالات غش فى امتحان التاريخ للثانوية

 

دار الإفتاء : العمل فى البنوك جائز شرعًا ولا حرمة فيه .. (فيديو)

 

الصحة: تطوير أقسام 48 مستشفى بالجمهورية وتحسن فى الخدمات المجانية

 

محافظ الجيزة يوجه بصيانة أعمدة الإنارة بشارعى البطل ومحمد كامل بالدقى

 

محافظ القاهرة: العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء أى مستجدات باستاد القاهرة

 

البابا تواضروس يروى للمجمع المقدس رحلة الاستنارة والجهل

 

طلاب الثانوية العامة «كعب داير».. وأولياء الأمور: ربنا يكلل تعبنا بفائدة


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