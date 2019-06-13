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3 دول عربية الأعلى فى درجات الحرارة عالميا هم الكويت والعراق والسعودية

الخميس، 13 يونيو 2019 04:08 م
3 دول عربية الأعلى فى درجات الحرارة عالميا هم الكويت والعراق والسعودية مواجهة درجات الحرارة المرتفعة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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سجلت 3 دول عربية أعلى درجات حرارة فى العالم خلال الأسبوع الجارى، ووصلت درجات الحرارة فى الكويت إلى 63 درجة مئوية، بعدها جاءت العراق بـ 55.6 درجة، ثم السعودية بـ55 درجة، حسب صحيفة "سبق" الإلكترونية.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، بحسب وكالة "سبوتنيك" وصول درجات الحرارة إلى 68 درجة خلال شهر يوليو، وتوفى مواطن كويتى يوم الأربعاء الماضي، بسبب ضربة شمس بعد تعرضه المفرط لها.

وفى السعودية، حظرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، العمل تحت أشعة الشمس على جميع المنشآت فى القطاع الخاص، وذلك حتى 15 سبتمبر 2019.

 


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