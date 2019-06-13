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3 أيام حداد بمالى إثر الهجوم الإرهابى فى إقليم موبتى

الخميس، 13 يونيو 2019 12:50 م
3 أيام حداد بمالى إثر الهجوم الإرهابى فى إقليم موبتى رئيس مالى
كتبت – هناء أبو العز

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أفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء  المالى،  أن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا،  أعلن عن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الخميس عبر كامل الأراضي الوطنية، ترحمًا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي المنفذ يوم 10 يونيو الجاري ضد سكان قرية صوبان دا ببلدية سانجا الريفية الواقعة في إقليم موبتي، بوسط مالي.
 
وكان  المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية،  أعرب عن خالص تعازى مصر لأسر ضحايا الهجوم المسلح الذى استهدف إحدى القبائل بوسط مالى، مما أسفر عن وفاة نحو 95 شخصاً.
 
وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب مالى الشقيق.
 
 
 

مالى

هجوم ارهابى

الحداد

الخارجية المصرية

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