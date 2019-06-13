‏‫إنفوجراف.. الاقتصاد المصرى يحتل المركز السابع عالميا بحلول 2030

كتب عبد الحليم سالم

يتوقع خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية أن يحتل الاقتصاد المصرى المرتبة السابعة عالميا بحلول عام 2030.

ووفقا لبنك ستاندر تشارتر العالمى، ستأتي مصر فى المرتبة السابعة عالميا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية فى 2030‏ حوالى ‏8.2‏ تريليون دولار.

تعرف على الدول العشرة الأولى فى الترتيب:

1- الصين بناتج محلى اجمالى يبلغ 64.2 ترليون دولار.

2- الهند بناتج محلى اجمالى يبلغ 46.3 ترليون دولار.

3- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 31 ترليون دولار.

4- اندونسيا بناتج اجمالى يبلغ 10.1 ترليون دولار.

5- تركيا بناتج محلى إجمالى يبلغ 9.1 ترليون دولار.

6- البرازيل بناتج محلى إجمالى يبلغ 8.6 ترليون دولار.

7- مصر بناتج محلى اجمالى يبلغ 8.2 ترليون دولار.

8- روسيا بناتج محلى اجمالى يبلغ 7.9 ترليون دولار.

9- اليابان بناتج محلى اجمالى يبلغ 7.2 ترليون دولار.

10- ألمانيا بناتج محلى اجمالى يبلغ 6.9 ترليون دولار.