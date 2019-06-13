‏الجهاز الإدارى والإصلاح المؤسسى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية

كتب عبد الحليم سالم

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ندوة تحت عنوان " الجهاز الإدارى مربط فرس الإصلاح المؤسسى"، وذلك يوم 23 يونيو الجارى.

ويترأس الندوة طارق توفيق نائب رئيس المركز وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز.

ويتحدث فى الندوة كل من الدكتور طارق الحصري وكيل كلية الدراسات العليا للإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم، وهانى محمود رئيس فودافون، والدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقا.

وتتضمن الندوة نقاشا بين المتحدثين والحضور حول الإصلاح المؤسسى وأهميته.