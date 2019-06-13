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وسائل إعلام سعودية: قطر تسحب أموالها من البورصة التركية

الخميس، 13 يونيو 2019 03:43 م
وسائل إعلام سعودية: قطر تسحب أموالها من البورصة التركية بورصة تركيا
كتب بلال رمضان

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ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن قطر تعمل على سحب أموالها من البورصة التركية، بعدما لفتت أنشطتها فى الأشهر الخمس الأولى من العام الجارى فى بورصة إسطنبول الأنظار.

وذكر موقع "مكة المكرمة" أن حطة القطريين قد انخفضت فى هذه المدة بنسبة 31%، وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركى، فإن المستثمرين الأجانب مستمرين فى الخروج.

وأشار الموقع إلى أنه بناء على بيانات وكالة السجل المركزى، إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية فى شهر ديسمبر كانت تبلغ 14 مليار و745 مليون ليرة، ولكن تراجعت فى شهر مايو إلى 10 مليار و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31 بالمئة.

 


البورصة القطرية

البورصة التركية

معهد الاحصاء التركى

قطر

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