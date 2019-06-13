سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 11:59 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الطاقة: قازاخستان تدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

الخميس، 13 يونيو 2019 10:10 ص
وزير الطاقة: قازاخستان تدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط أوبك _ أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال كانات بوزمباييف وزير الطاقة في قازاخستان لرويترز إن بلاده تدعم تمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف أن قازاخستان، أكبر مُصدر للنفط في وسط آسيا، حققت امتثالا يفوق المطلوب بموجب الاتفاق منذ بداية العام الحالي عبر خفض إنتاج النفط إلى 1.76 مليون برميل يوميا بما يقل عن الحصة المخصصة لها البالغة 1.86 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير في رد مكتوب على أسئلة رويترز "أتفق تماما مع زميليّ (من روسيا والسعودية) في أن هناك حاجة لتمديد الاتفاق".

وأضاف "نرى أن هناك حاجة لتمديد الاتفاق حتى نهاية العام الحالي".

وأشار الوزير إلى أن أسعار النفط تواجه تهديدا من الحروب التجارية التي تُبطئ النمو العالمي ومن اختلال التوازنات في السوق الذي يدل عليه ارتفاع جديد للمخزونات.

وقال "هذا التمديد (للاتفاق) ينبغي أن يكفل انخفاض مخزون الهيدروكربونات إلى متوسط خمس سنوات وهو ما سيدعم بدوره الاستقرار في سوق النفط العالمية".

وأضاف أن تفاصيل الاتفاق مثل زيادة خفض الإنتاج من عدمه يمكن أن تُحدد في وقت لاحق وأن يُعاد تعديلها على نحو منتظم استنادا إلى تغيرات السوق.


وزير الطاقة

قازاخستان

انتاج النفط

النفط

اسعار النفط

اخبار النفط

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا لو لم تتخذ "أوبك" قرارا بتمديد اتفاق خفض الإنتاج؟.. وزير الطاقة الروسى لا يستبعد هبوط أسعار النفط لـ30 دولارا للبرميل.. وخبراء: أسواق النفط ستتعرض لتخمة معروض بشكل مضاعف.. وتوقف التعاقدات طويلة الأجل

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:00 م

ارتفاع أسعار النفط اليوم وسط توقعات بتمديد "أوبك" خفض الإنتاج

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:03 م

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات.. وقطاع النفط يتصدر القائمة الخضراء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:47 م

الأبواب الخلفية لطهران لتصدير النفط.. اعترافات وزير النفط بمبيعات سرية..وخبراء: تبيع نفطها عبر خطوط فى حدودها الشمالية الغربية مع تركيا.. وخط بحري بين أصفهان وأذربيجان.. وخط بحرى مع قطر لاستقبال الغاز

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:55 م

مؤسسة النفط الليبية: حقل السرير يخسر 30 ألف برميل يوميا بسبب حريق مولد كهرباء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة