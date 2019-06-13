وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الجانبين بحثا خلال اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اللقاء، تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقاتها الثنائية مع رومانيا وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبها، أكدت فيوريكا دانشيلا أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة.