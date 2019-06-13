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وزير الاقتصاد الفلسطينى يدعو لدعم الخطط التنموية والشراكة فى القطاعات الاقتصادية

الخميس، 13 يونيو 2019 03:35 م
وزير الاقتصاد الفلسطينى يدعو لدعم الخطط التنموية والشراكة فى القطاعات الاقتصادية خالد العسيلى وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى
أ ش أ

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دعا وزير الاقتصاد الوطنى الفلسطينى خالد العسيلى، الدول العربية ودول العالم إلى التنسيق مع القطاع الخاص الفلسطيني؛ للبحث فى دعم وتنفيذ خطة الحكومة الفلسطينية الاقتصادية والاستراتيجية والتنموية لدولة فلسطين والبحث فى آليات الشراكة والاستثمار فى هذه القطاعات والتعاون مع المؤسسات المقدسية لتحقيق التنمية المنشودة.

وطالب العسيلى - فى تصريح اليوم على هامش اجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة فى نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التى تعقد تحت عنوان "القدس عاصمة دولة فلسطين " - مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال العرب بدعم خطط الحكومة الفلسطينية التى وضعت العديد من الخطط الاقتصادية والاستراتيجية والتنموية لدولة فلسطين ومنها الخطة الاستراتيجية لمدينة القدس والتى تضمنت العديد من الأبعاد التنموية والإغاثية

وقال إن محاور الخطة توزعت على 15 قطاعا مختلفا تغطى كافة مناحى الحياة والاحتياجات وتسهم فى خلق وقائع جديدة فى المدينة المقدسة وتعزيز صمود أهلها.

وأوضح أن فلسطين تزخر بالعديد من الفرص الواعدة فى العديد من القطاعات نموا بنسبة ٣ر٧٪؜ لعام ٢٠١٧، مشيرا إلى أن ذلك يأتى تتويجا لجهود الحكومة الفلسطينية من أجل تحفيز المستثمرين وتشجيع الاستثمار فى فلسطين من خلال إقرار القوانين ومنح المستثمرين معاملة تفضيلية فى القطاعات الواعدة إضافة إلى توفير البنى التحتية من خلال إنشاء المناطق الصناعية فى مدن أريحا وجنين وبيت لحم وغزة مما يسهم فى زيادة حجم الاستثمارات العربية وينعكس أثره فى تحسين مستوى التبادل التجارى وتحقيق الاستقرار والتنمية والمنفعة المتبادلة.

وأشار العسيلى إلى الظروف الصعبة التى يمر بها الشعب والقيادة الفلسطينية والتحديات التى يواجهها فى ظل الحصار الاقتصادى والمالى الخانق وقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية، موضحا أن إسرائيل انتهكت جميع القرارات والقوانين الدولية بما فيها الاتفاقيات الثنائية وطورت سلطة الاحتلال اقتصادها ومنظومتها التكنولوجية ومصادرة الأراضى والموارد الطبيعية والمائية وتشييد البؤر الاستيطانية وإقامة المستوطنات غير الشرعية وتقييد حركة البضائع والسكان وفرض الحصار الجائر على قطاع غزة وعزل مدينة القدس عن محيطها العربى والعمل على تهويد المدينة وتغيير طابعها ومكانتها التاريخية والديمغرافية بهدف تحويل الصراع من نزاع سياسى إلى ديني.

 


وزير الاقتصاد الفلسطينى

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أخبار فلسطين

الخطط التنموية

القطاعات الاقتصادية

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