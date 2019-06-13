واشنطن تطلب جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث استهداف الناقلتين فى الخليج

وكالات الأنباء

أبلغت واشنطن مجلس الأمن الدولى أنها ستبحث مسألة استهداف الناقلتين فى الخليج فى جلسة مغلقة اليوم الخميس ،وأعلن جوناثان كوهين السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تخطط لبحث الهجمات على ناقلتى النفط فى خليج عمان فى جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى تعقد فى وقت لاحق من اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وقال كوهين: "من غير المقبول أن يهاجم أى طرف الشحن التجاري"، مضيفا أن "هجمات اليوم على السفن فى خليج عمان خطيرة جدا وتثير المخاوف.. "الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الوضع. ،واستهدف هجوم مجهول اليوم الخميس ناقلتى نفط خلال مرورهما عبر خليج عمان.

ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من استهداف أربع سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران فى ذلك الحادث.

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان FRONT ALTAIR وKOKUKA COURAGEOUSاللتان تحملان علمى جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.