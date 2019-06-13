سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 10:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تطلب جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث استهداف الناقلتين فى الخليج

الخميس، 13 يونيو 2019 09:15 م
واشنطن تطلب جلسة مغلقة لمجلس الأمن لبحث استهداف الناقلتين فى الخليج مجلس الأمن
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغت واشنطن مجلس الأمن الدولى أنها ستبحث مسألة استهداف الناقلتين فى الخليج فى جلسة مغلقة اليوم الخميس ،وأعلن جوناثان كوهين السفير الأمريكى لدى الأمم المتحدة أن واشنطن تخطط لبحث الهجمات على ناقلتى النفط فى خليج عمان فى جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولى تعقد فى وقت لاحق من اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

وقال كوهين: "من غير المقبول أن يهاجم أى طرف الشحن التجاري"، مضيفا أن "هجمات اليوم على السفن فى خليج عمان خطيرة جدا وتثير المخاوف.. "الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الوضع. ،واستهدف هجوم مجهول اليوم الخميس ناقلتى نفط خلال مرورهما عبر خليج عمان.

 

ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من استهداف أربع سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران فى ذلك الحادث.

 

وتضررت جراء حادث اليوم الناقلتان FRONT ALTAIR وKOKUKA  COURAGEOUSاللتان تحملان علمى جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان.


مجلس الأمن

خليج عمان

ناقلتى نفط

جوناثان كوهين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية الكويتى يدين استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 07:23 م

ألمانيا: الهجوم على ناقلتى نفط فى خليج عمان يبعث على القلق الشديد

الخميس، 13 يونيو 2019 03:49 م

الاتحاد الأوروبى يدعو لضبط النفس بعد استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 03:19 م

النفط يقفز 5.4% بعد الهجوم على ناقلتى نفط فى بحر عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 03:13 م

البيت الأبيض: نتابع التقارير حول استهداف ناقلتى نفط بخليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 02:35 م

شركتان مالكتان لناقلات نفط تعلقان الحجوزات الجديدة إلى الخليج

الخميس، 13 يونيو 2019 02:22 م

ضرب ناقلتى نفط فى خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 01:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة