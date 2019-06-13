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نائب وزير الدفاع السعودى: استهداف مطار أبها تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيرانى

الخميس، 13 يونيو 2019 03:27 ص
نائب وزير الدفاع السعودى: استهداف مطار أبها تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيرانى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان
وكالات الأنباء

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، أن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا مستمرة في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق"، مضيفاً أن "استهداف مطار أبها تجاوز يوضح فداحة التصعيد الإيراني".

 

وأكد الأمير خالد بن سلمان أن السعودية ستردع كل من يحاول المساس بأمنها ومصالحها، مضيفاً: "سنواجه جرائم الميليشيات الحوثية بحزم وصرامة". وفقا لقناة العربية.

 

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته لوقف الممارسات الخطيرة"، مضيفاً أن "النظام الإيراني يعبث في منطقتنا منذ 40 عاماً.. النظام الإيراني يصنع الموت وينشر الفوضى ويرعى الإرهابيين".

 

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" كتب الأمير خالد بن سلمان: "تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب باصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل".

 

وأضاف: "سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر .. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها".

 

وتابع في تغريدة ثالثة: "إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع إلتزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة".

 

وختم: "منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".

 


السعودية

ايران

مطار ابها

الحوثيون

خالد بن سلمان

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