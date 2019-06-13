نائب رئيس هيئة المجتمعات يعلن تفاصيل تخصيص الأراضى بالمدن الجديدة

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تمت الموافقة على الطلب المقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تخصيص قطعة الأرض رقم (53) بمساحة (10585م2) بمنطقة مركز خدمات المدينة (2) بمدينة الشروق، بنشاط تعليمى طبقاً للمخطط المعتمد للمدينة بنظام نقل الأصول لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإقامة مدرسة للمتفوقين لخدمة سكان مدينتى الشروق وبدر، مع تطبيق الاشتراطات البنائية للنشاط طبقاً للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، (وطبقا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة 53 بتاريخ 5 /7 /2011).

وأضاف أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على تخصيص قطع الأراضى أرقام (22،21،20) بمساحة 6 آلاف م2، بمدينة السادات، بامتداد المنطقة الصناعية الأولى بمنطقة المخازن وما عليها من إنشاءات نقداً (خلال شهرين من تاريخ إخطاره)، وذلك لبناء مخازن مستقلة للمواد الخام المستخدمة فى العملية الإنتاجية، لصالح شركة مصر أسبانيا للبطاطين والمنسوجات، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية.

كما وافق مجلس الإدارة على إتاحة قطعة الارض رقم (14) – قطاع (ع) – منطقة ابنى بيتك (7) بمساحة (2634,9 م2) بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة كنيسة عليها للطائفة الإنجيلية، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وطبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

ووافق مجلس الإدارة على تخصيص جزء من القطعة رقم (5) بمساحة حوالى (52500 م2 ) جنوب منطقة (6 A) بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة فيتكس للغزل والنسيج، لإقامة مصنع لصناعة الغزل والنسيج والصباغة والملابس الجاهزة، والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة، ويكون التخصيص بنظام البيع، ويتم تقديم دراسة جدوى نهائية من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة، مع التزام الشركة بتعهداتها، وبالاشتراطات البنائية)، ويكون أسلوب السداد كالتالى: استكمال نسبة الـ25% "يتم سدادها بالدولار" وذلك بسداد 15% إضافة إلى 10% السابق سدادها جدية حجز، كمقدم يتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بالمطالبة المالية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض خلال فترة 3 سنوات بأقساط سنوية متساوية مضافاً إليها عائد استثمار يُعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد، ويُستحق القسط الأول + الفائدة بعد عام من تاريخ الموافقة، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط محملة بالفوائد، باسم جهاز المدينة وتقدم ضمن مستندات التعاقد، ويتم استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، وفى حالة عدم التزام الشركة يتم خصم نصف نسبة الـ10 % من قيمة الأرض السابق سدادها كجدية حجز وطبقا لقرار مجلس الإدارة رقم (125) بتاريخ 2019/3/5.