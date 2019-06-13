موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية ، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.. وفيما يلى موجز أخبا رمصر للساعة 1 ظهرا..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية ، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

انطلقت فعاليات التدريب المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، والذى يستمر حتى العشرين من يونيو الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويشارك فى التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضى.

قالت مصادر مسئولة، إن كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية لامتحانات الثانوية العامة ومن المقرر إعلان نسبة نجاح العينة قريبا.

وأضافت المصادر أن الكنترولات من المقرر أن تنتهى من التصحيح الشامل للمادة اى جميع كراسات الإجابة خلال أيام قد يكون منتصف الأسبوع المقبل.

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 4 أشخاص لنشرهم أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لقيامه بالترويج لبيع سماعات لتسهيل الغش.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن ضبط شخصين مقيمان في إمبابة بالجيزة لقيامهما بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، واستغلالها فى نشر نماذج الأسئلة الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة ، وإجاباتها النموذجية خلال إنعقاد لجان الإمتحان بقصد تسهيل الغش للطلاب مقابل حصولهما على مبالغ مالية بالإشتراك مع آخر، وتم ضبطهما وبحوزتهما هاتفين محمول بفحصهما تبين إحتوائهما على صور لأسئلة ونماذج إجابات لإمتحانات الثانوية العامة.

ودع 685 سجين السجون بدموع الفرحة والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.

تمكن سلاح الجو الليبى من إسقاط طائرة حربية تابعة للمليشيات المسلحة فى منطقة الدافنية بمدينة مصراتة غرب البلاد.

وقال الإعلام الحربى التابعة للجيش الليبى، فى بيان صحفى الخميس، إن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة للمليشيات المسلحة ومقتل قائدها بمنطقة الـدافنية بمدينة مصراتة.

قالت مصادر مسئولة إنه تم توجيه بعض التعليمات لرؤساء الحجرات ومشرفى التقدير فى مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتى أداها طلاب الثانوية العامة أمس الأربعاء قبل بدء أعمال التقدير وتصحيح العينة العشوائية.

وأوضحت المصادر أنه تم التنبيه على ضرورة مراعاة الدقة فى التصحيح ونموذج الإجابة والتعامل مع كراسة البوكليت بروح نموذج الإجابة.

عقد مسؤلون بقطاعى النقل والتعليم اجتماعا موسعا، لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

تواصل الحكومة والمممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين من خلال الجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعى المصرى لصالح هيئة السلع التموينية لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم.

حذرت مبادرة 100 مليون صحة المواطنين من تناول المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، لتسببها فى الإصابة بأمراض السكرى وهشاشة العظام.

وذكرت المبادرة، فى منشور توعوى، أنه يجب الاهتمام بالنظام الغذائى الصحى المتكامل، والبعد عن المشروبات الغازية والعصائر المصنعة لما فيها من مواد حافظة خطرة على الصحة العامة، خاصة الأطفال.