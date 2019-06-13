موجز 6.. استرداد 857 مليار جنيه من 5 متهمين مجمدة أموالهم

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة على رأسها استرداد جهاز الكسب غير المشروع 8.857 مليار جنيه من 5 متهمين مجمدة أموالهم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..

الكسب غير المشروع: استرددنا 8.857 مليار جنيه من 5 متهمين مجمدة أموالهم

قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن جهود جهاز الكسب غير المشروع فى ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كافة السلطات القضائية والجهات الرقابية والاجهزة الامنية قد أسفرت عن اجراء التفاوض مع بعض المتهمين فى قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد فى الخارج وباسترداد اصول ومبالغ مالية من الاموال المنهوبة بلغ جملتها نحو 8.857.850.000" فى التحقيقات التى يباشرها فى عدد خمس ملفات.

رئيس الوزراء: الحكومة تقدم تقريرها الثانى للبرلمان عن الأشهر الستة الماضية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى للمجلس، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة.

الحكومة: التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لحماية التى تتميز بالكفاءة

استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعيّ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

نجوم السنغال تستقبل ساديو ماني بممر شرفي

حظي ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الإنجليزي باستقبال حافل من جانب زملائه في معسكر الاعداد للمشاركة في بطولة كأس الامم الافريقية التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري.

السيسى لرئيس مجلس النواب الليبيى: مستعدون لتقديم كافة الإمكانات من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تسوية الأزمة .. ويؤكد: موقف مصر ثابت ولن يتغير تجاه دعم الجيش الوطنى الليبى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى الشقيقة ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، ومؤكداً في هذا الإطار موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير تجاه دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء علي العناصر والتنظيمات الإرهابية، واحترام السيادة الليبية والحفاظ على وحدة أراضيها، وتعزيز تماسك مؤسساتها الوطنية وحماية مقدرات الشعب الليبي الشقيق، ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.

رئيس وحدة غسل الأموال: 2.6 ترليون دولار خسائر العالم السنوية بسبب الفساد

قال المستشار أحمد سعيد خليل ، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إن موضوع مكافحة الفساد بمختلف أشكاله اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة، على المستوى الدولى نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.

حملة 100 مليون صحة تكشف طرق التغذية الصحية للمراهقات

كشفت مبادرة 100 مليون صحة، عن طرق التغذية الصحية وخاصة عند المراهقات، مشيرة إلى أن حملات التوعية مستمرة وتجوب جميع المحافظات من أجل تعديل النظام الصحى والتغذوى للمصريين من أجل حياة أفضل.

"العربية للتصنيع" تحصل على شهادة دولية لإنتاج أنظمة الفضاء والطيران.. صورة

حصلت الهيئة العربية للتصنيع، على شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية، حيث منحت شركة ICIM الإيطالية، مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع شهادة تصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية طبقا للمواصفات.

"سيزيرين بارتى".. الولادة القيصرية فى البرازيل احتفالات ودعوات "VIP" بين "ولاد الذوات".. المستشفيات الخاصة تجذب الزبائن بـ"كوافير مخصوص" مقابل 500 دولار.. شاشات عرض لمتابعة العمليات.. والصحة تصفها بـ"الوباء"

رغم تحذيرات الهيئات الطبية المحلية والعالمية من خطورتها، إلا أن الولادة القيصرية باتت طريقاً سهلاً للاحتفال بالمولود الجديد، فهى ترحم الأمهات من آلام الوضع من جهة، وتعفى الأب من لحظات توتر ومفاجآت طارئة، غير أن مثل هذا النوع السهل من عمليات الولادة بات مظهر من مظاهر الثراء فى دول من بينها البرازيل، وتحول تدريجياً إلى طقس احتفالى تضع له المستشفيات الخاصة ترتيبات استثنائية من بينها شاشات عرض لأفراد الأسرة، ودعوات خاصة للمقربين، بل ومصفف شعر بأجر للأم الحامل يوم الولادة !

وزير الدفاع يناقش المستجدات الإقليمية مع وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له والذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك فى المجالات الدفاعية والأمنية.

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من استهداف ناقلات النفط فى مياه الخليج العربى، واصفا تلك الحوادث بالتطورات الخطيرة، قائلا:" البعض يلعب بالنار فى هذه المنطقة ويجب أن ينتبه الجميع".

بعد 130 يوماً بالقناطر.. إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بعد قبول الاستئناف على حبسهما 45 يوماً فى قضية الفيديوهات المسيئة.. مصادر: القرار شمل منع المتهمتين من السفر وسيتم تنفيذ القرار من قسم مدينة نصر الأحد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، قبول استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، على قرار حبسهما 45 يوماً بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

قريباً.. حفل تكريم جديد للطفل المصرى رامى شحاتة بعد منحه الجنسية الإيطالية

قالت صحيفة "فاينتى فاير" الإيطالية إن الطفل المصرى الذى أنقذ 51 طفلا من الموت داخل حافلة المدرسة، سيتم تكريمه مجدداً من خلال حفل يتم الإعداد له، وذلك بعدما وافق البرلمان الإيطالى على منحه الجنسية.

شاهد لحظة ترحيل شيما وباقي متهمى "ممارسة الدعارة"

رحلت الأجهزة الأمنية المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، و19 متهما ومتهمة آخرين، المتهمين بممارسة أعمال الدعارة والفجور، وتسهيل ممارسة الدعارة، إلى محبسهم عقب صدور قرار محكمة جنح العجوزة بمد أجل الحكم فى القضية لجلسة 4 يوليو المقبل.

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدأ منذ قليل إجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الحكومة

هيئة النقل بالقاهرة تخصص زى رسمى للعاملين للظهور بشكل لائق خلال بطولة إفريقيا

خصصت هيئة النقل العام بالقاهرة، برئاسة اللواء رزق على، زى جديد موحد لسائقى ومحصلى هيئة النقل العام العاملين على شبكة الخطوط الجديدة التى ستخدم جماهير بطولة أمم أفريقيا 2019 التى ستنطلق بعد أيام

5 هجمات فى 30 يوما تشعل نيران الغضب فى الخليج.. تعرف عليها

شهدت منطقة الخليج وتحديدا بحر عمان، هجوما استهدفا ناقلتى نفط، صباح الخميس، بعد شهر من إتلاف أربع ناقلات فى الممر المائى نفسه، وهو ممر حيوى لحركة ناقلات النفط حول العالم.

تحدد مصيرهم 26 سبتمبر .. أبرز 6 معلومات فى قضية "خلية إمبابة الإرهابية"

تحسم محكمة النقض مصير المتهمين فى القضية المعروفة بـ "خلية إمبابة الإرهابية" على أحكام الإعدام والمؤبد ضدهم ، فى 26 سبتمبر المقبل ، حيث تقول المحكمة قولها الفصل فى الطعون.

فيديو وصور.. مصرى يحطم رقم قياسى ويسجل اسمه فى موسوعة جينيس

نجح اللاعب محمود محمد أيوب، من أبناء مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، فى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تحطيمه الرقم القياسى فى تمرين القفز مع الانقسام على التوالى Most consecutive split jumps، وحطم رقم اللاعب الاسترالى باتريك نى بوى لارتى، متخطيا رقمه السابق بفارق 4 عدات، حيث سجل 40 عدة بينما سجل باتريك 34 عدة فقط.

فتاة سعودية تقوم بأول رحلة طيران رسمية بعد 6 سنوات من رخصة الطيران المدني

تمكنت الكابتن طيار السعودية، ياسمين الميمني، من التحليق بأول رحلة طيران رسمية لها عقب انضمامها لشركة طيران سعودية بطائرة من نوع ART بعد 6 سنوات من حصولها على رخصة من هيئة الطيران المدني.

فضائح أيمن نور فى إسطنبول.. مبادرات فاشلة وتزوير وتطبيع مع إسرائيل.. اعترافات العاملين بقنواته تكشف فبركته حسابات للدفاع عنه واستحواذه على التمويل القطرى.. وخبير: يسعى للشو الإعلامى وفشل فى إيجاد دور لنفسه

فضائح عديدة تلاحق أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية منذ أن حلت قدمه أراضى إسطنبول فمن كيانات سياسية فاشلة إلى نصب واحتيال فى قناة الشرق ثم طرد العاملين بالقناة بالاستعانة ببودى جارد ، بينما يهتم هو بتربية الكلام كل هذه الفضائح خرجت من الإخوان ذاتهم والعاملين بقناته على مدار الفترة الماضية حيث نستعرض أبرزها.