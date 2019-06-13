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مصر للطيران تنظم 28 رحلة لعودة 3 آلاف مشارك بمنتدى مكافحة الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 12:39 م
مصر للطيران تنظم 28 رحلة لعودة 3 آلاف مشارك بمنتدى مكافحة الفساد مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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بدأت مصر للطيران استعدادتها اعتبارًا من اليوم الخميس، لعودة ضيوف المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، الذي تنظمة هيئة الرقابة الإدارية بمدينة شرم الشيخ والذي يختتم فاعلياته اليوم، بينما تستمر عدد من الجلسات المنفصلة حتى يوم ١٥ يونيو ٢٠١٩.

ومن المقرر أن تسير الشركة ٢٨ رحلة جوية ومنتظمة اعتبارًا من اليوم وحتى يوم السبت القادم ١٥ يونيو ٢٠١٩، وذلك لعودة ما يقرب من ٣٠٠٠ مشارك من مختلف الدول الأفريفية بالقارة السمراء وعدد من دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقد حرصت مصر للطيران متمثلة في مختلف الادارات والقطاعات لتذليل كافة الإجراءات الخاصة بسفر الساده الحضور، وتقديم كافة التسهيلات لهم لعودتهم في سهولة ويسر من خلال الجناح الدعائي الخاص بمصر للطيران والمقام في بمقر الحدث بقاعة المؤتمرات طوال ساعات انعقاده على مدار اليوم وذلك تيسيراً على الساده الحضور في انهاء اجراءات سفرهم.

جدير بالذكر أن الشركة الوطن قد نجحت في تسيير مايقرب من ٢٦ رحلة جوية منتظمة وإضافية لوصول الضيوف إلى مقر الحدث.


المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

مصر للطيران

شرم الشيخ

مطار القاهرة الدولى

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