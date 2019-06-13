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مصرع 3 أشخاص وإصابة سائق مجلس مدينة ههيا فى حادث تصادم بالشرقية

الخميس، 13 يونيو 2019 02:18 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة سائق مجلس مدينة ههيا فى حادث تصادم بالشرقية وفاة 3 أشخاص وإصابة سائق مجلس مدينة ههيا في حادث تصادم
الشرقية- فتحية الديب

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لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سائق رئيس مجلس مدينة ههيا، في حادث تصادم بطريق ههيا- الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث باستقبال مستشفي ههيا العام وإخطار نيابة ههيا العامة.
 
وتلقى اللواء جرير مصطفي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بطريق "ههيا- الزقازيق" أمام قرية صبيح دائرة مركز ههيا.
 
وتبين من التحريات الأولية، تصادم سيارتين الأولي سيارة رئيس مجلس مدينة  ههيا، وسيارة سوزكي، أمام قرية صبيح ،وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص متأثرين بوفاتهم، في السيارة السوزكي،وإصابة سائق سيارة مجلس مدينة ههيا  وتم التحفظ على الجثث بمستشفي ههيا العام، وإخطار النيابة العامة.
 
وفاة 3 أشخاص وإصابة سائق مجلس مدينة ههيا في حادث تصادم (1)
وفاة 3 أشخاص وإصابة سائق مجلس مدينة ههيا في حادث تصادم 

وفاة 3 أشخاص وإصابة سائق مجلس مدينة ههيا في حادث تصادم (2)
وفاة 3 أشخاص وإصابة سائق مجلس مدينة ههيا في حادث تصادم
 
 

محافظه الشرقيه

حادث تصادم

امن الشرقيه

الزقازيق

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