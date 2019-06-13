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مصادر كنسية: المجمع المقدس يعترف بدير الأنبا هرمينا السائح بالبدارى

الخميس، 13 يونيو 2019 11:29 م
مصادر كنسية: المجمع المقدس يعترف بدير الأنبا هرمينا السائح بالبدارى المجمع المقدس
سارة علام

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كشف مصدر كنسى، أن الجلسة الختامية للمجمع المقدس التى ترأسها البابا تواضروس اليوم قد انتهت إلى الاعتراف بدير الانبا هرمينا السائح بجبل قاو بمركز البدارى الذى يشرف عليه الأنبا يوأنس اسقف أسيوط وتوابعها.

كانت لجنة الأديرة والرهبنة بالمجمع المقدس للنيسة قد عقدت اجتماعاتها الأيام الماضية لدراسة ملفات الأديرة المرشحة للاعتراف الكنسى.

ومن المنتظر أن يعلن المتحدث الرسمى للكنيسة عن قرارات الجلسة الختامية للمجمع المقدس التى انعقدت برئاسة البابا تواضروس اليوم بدير الأنبا بيشوى.

 

 


دير الانبا هرمينا

الاعتراف الكنسي

المجمع المقدس

الانبا يؤانس

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