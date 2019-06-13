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مساعد وزير الخارجية يلتقى شباب منحة ناصر للقيادة الإفريقية

الخميس، 13 يونيو 2019 03:50 م
مساعد وزير الخارجية يلتقى شباب منحة ناصر للقيادة الإفريقية منحة "ناصر للقيادة الإفريقية"
كتبت أسماء نصار

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التقى السفير أبو بكر حنفي مساعد وزير الخارجية للشؤن الافريقية ، بالشباب الافريقي المشارك في منحة " ناصر للقيادة الافريقية " ، بمقر دوان عام وزارة الخارجية المصرية ، وذلك  خلال فعاليات منحة" ناصر للقيادة الافريقية "التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة  (مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني) تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو، بالتعاون مع اتحاد الشباب الإفريقى.

وتناول السفير أبو بكر حنفى ، خلال اللقاء محددات السياسة الخارجية المصرية ، موضحا  دور مصر الرائد  بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،  في القارة الافريقية في شتي المجالات ، استكمالا لما أسسه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في القارة الافريقية ، وذلك انطلاقاً من إيمان القيادة المصرية بأهمية افريقيا ، مشيراً الى أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي تشكل عملا بارزا لمواجهة النزعات وانهاء الازمات المزمنة  في مختلف مناطق القارة الافريقية  مما ينعكس علي خارطة الطريق التي تستهدف اسكات البنادق 2020.


وأوضح حنفى ، أن  السياسة الخارجية المصرية تسعي للوصول إلي قرارات واتفاقيات عملية تستهدف توطيد وبناء جسور التواصل مع دول القارة الافريقية لتحقيق الاندماج الافريقي مؤكداً علي التزام مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي ،  بتطبيق اجندة الاتحاد الافريقي  2063 من خلال عدد من البرامج والخطط التي تقدمها في شتي المجالات ، مشيرا   سلسلة المقابلات والاتفاقات التي تجريها الخارجية المصرية مع البلدان الافريقية من أجل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في كافة المجالات .



 


وزارة الخارجية

منحة ناصر

افريقيا

الشباب الافريقى

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