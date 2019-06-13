مرور الأقصر يخصص رقما لتلقى شكاوى المواطنين من السائقين.. تعرف عليه

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الإدارة العام لمرور الأقصر برئاسة العميد محمد صلاح، عن تخصيص رقم هاتف لتلقى شكاوى المواطنين فى جميع الحالات التى تختص بها الإدارة على مستوى المحافظة، وذلك لمواجهة جشع السائقين ومخالفاتهم اليومية بالمواقف والطرق المختلفة.

وأكدت إدارة مرور الأقصر – فى بيان صحفى – أنه على المواطنين ضرورة الإتصال برقم (01226888809)، وذلك فى حالة نقص سيارات الأجرة على أحد خطوط السير أو وجود ازدحام بأحد الشوارع، وغيرها من المشكلات التى تختص بها الإدارة، حيث ستتلقى الشكوى الإدارة وتتحرك إلى موقعها للحل فوراً، كما ستقوم الإدارة بالدفع بقوة راكبة وإخطار ضابط القطاع المختص للعمل على حل أية مشكلة فى الحال.