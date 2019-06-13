مراقبة الأغذية بالشرقية: إعدام 883 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 9 محاضر

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، أن حصيلة الحملات التفتيشية التي شنتها اليوم الخميس علي الأسواق المختلفة، اسفرت عن تحرير 9 محاضر وإعدام ، 883 كيلو اغذية فاسدة .

وقالت الإدارة في بيان لها، إن الحملات أسفرت عن إعدام 883 كجم أغذية مختلفة ، وذلك لتغيرها في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 4 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 9 محاضر جنحة صحية للمنشآت الصحية المخالفة، هذا وقد تم مخاطبه الجهات المعنيه لإتخاذ إجراءات غلق منشآة غذائية بمدينة الزقازيق لوجود خطر داهم علي الصحة العامة بها .







