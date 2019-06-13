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مراقبة الأغذية بالشرقية: إعدام 883 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 9 محاضر

الخميس، 13 يونيو 2019 11:02 م
مراقبة الأغذية بالشرقية: إعدام 883 كيلو أغذية فاسدة وتحرير 9 محاضر
الشرقية - إيمان مهنى

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أكدت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، أن حصيلة الحملات التفتيشية التي شنتها اليوم الخميس علي الأسواق المختلفة، اسفرت عن تحرير 9 محاضر وإعدام ، 883 كيلو اغذية فاسدة .

وقالت الإدارة في بيان لها، إن الحملات  أسفرت عن إعدام 883 كجم أغذية مختلفة ، وذلك لتغيرها في خواصها الطبيعية، كما تم سحب  4 عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير  9 محاضر جنحة صحية للمنشآت الصحية المخالفة، هذا وقد تم مخاطبه الجهات المعنيه لإتخاذ إجراءات غلق منشآة غذائية بمدينة الزقازيق لوجود خطر داهم علي الصحة العامة بها .

دارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية (1)
 

 

دارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية (2)
 
دارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية (3)
 
دارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية (4)
 
دارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية (5)
 
دارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية (6)
 

 


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صحة الشرقية

مراقبة الأغذية بالشرقية

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