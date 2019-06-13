مدير محو الأمية بالإسماعيلية : خطة زمنية لإنهاء أمية المواطنين

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف نسيم إبراهيم داود مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية خطة الفرع للوصول إلى النسبة العالمية للقضاء على الأمية وخاصة بالقطاع الريفي مؤكدا على دعم اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والجهات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أعلى نسبة فى مكافحة الأمية، وتعليم الكبار فى القطاعات المختلفة بالمحافظة للقضاء على الأمية

خطة زمنية

وأشار مدير فرع محو الأمية بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى ان هناك خطة زمنية شاركت فيها القطاعات الخدمية بالمحافظة من خلال بروتوكولات مع الجامعة والصحة والتعليم والأزهر والأوقاف والوحدات المحلية بهدف الإنتهاء من برامج محو الأمية وتعليم الكبار.

85 لجنة

وأوضح نسيم داود أن الفرع بالإسماعيلية نظم 85 لجنة بدائرة المحافظة أسفرت عن نجاح 1100 فرد من خلال متابعة اللجان التى تم تكليفها من الفرع بالتجول فى القرى والأحياء بالمحافظة وبمساعدة العمد ورؤساء القرى وكبار العائلات، وأن القوافل التعليمية ساهمت فى زيادة عدد المشاركين فى فصول محو الأمية من خلال ترغيب المواطنين وحثهم على أهمية التعليم وأيضا مساعدة المجتمع المدنى والأحزاب والجمعيات الأهلية فى تنفيذ خطوات مهمة للمشاركة فى هذا المشروع وأيضا مشاركات المساجد والكنائس ودورالتوعية التى تقوم به مراكز الشباب فى القرى

53 معلم

وأضاف نسيم داود أن هناك خطة للفرع لتدريب المعلمين المقيدين بالفرع على أحدث النظم المعلوماتية لأداء مهمتهم فى تعليم الكبار ، حيث لدينا 53 معلم إلى جانب مجموعة أخرى من الكوادر التى تعمل معنا، وأن الخطة موزعة على مدار الشهر، ويتم عمل دورات مهارية للمعلمين لإكتسابهم خبرات فى تعليم الكبار، ولإنجاح مهمتم فى جذب أكبر عدد من الراغبين فى التعلم، وذلك فى إطار خطة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

300 جنية للمعلم

وتابع نسيم داود أن المعلم الذى يقوم بالتدريس يحصل على 300 جنيه مقابل كل فرد يجتازالاختبارات وذلك خلال نظام التعاقد الحر وبالنسبة للمؤسسات التى يتم عقد بروتوكلات معها يتم صرف 50 جنية عن كل فرد اجتاز الإختبارات وهو نظام معمول به من قبل الهيئة فى كيفية التعامل مع العاملين والدارسين.