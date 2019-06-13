محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكولاً لإقامة محطة طاقة شمسية بـ150 مليون دولار

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مع وفد إحدى الشركات العاملة فى مجال الاستثمار الصناعى وإنتاج الطاقة الشمسية، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجا على مساحة 12 كم2.

وأوضح الزملوط، أنه جرى الاتفاق مع الوفد أن تكون الأولوية لأبناء المحافظة فى العمل بالمشروع لتوفير فرص عمل لهم، وكذلك الاتفاق على إنشاء فصل تعليمى ثانوى صناعى بمجال الطاقة الشمسية، وذلك لربط الطلاب باحتياجات سوق العمل الجديدة، مشيرًا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 150 مليون دولار.