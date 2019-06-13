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محافظ المنوفية يشهد محكى الشباب احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة

الخميس، 13 يونيو 2019 07:05 م
محافظ المنوفية يشهد محكى الشباب احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة محافظ المنوفية خلال حفل عيد المحافظة القومي
المنوفية _محمد فتحى

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شهد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فاعليات محكى الشباب، الذى نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة لجامعة المنوفية احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، بحضور وكلاء وزارة الشباب والرياضة والصحة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

حيث افتتح محافظ المنوفية معرض الفنون التشكيلية الخاص بمحكى الشباب، والذى يضم لوحات فنية وأعمال إبداعية متنوعة تحاكى تاريخ المنوفية فى عيدها القومى، وأشاد المحافظ بتلك الأعمال الفنية التى جسدت بطولات المصريين وتضحياتهم وتمسكهم بوطنهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما تضمن  مجموعة من الفقرات الغنائية " صوت بلادى- مصر التى فى خاطرى- حبايب مصر- بيت العز" وكذا بعض الفقرات الشعرية وعرض مسرحى عن أحلام الشباب فى المستقبل واستعراضات للفنون الشعبية.

فيما أوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة أن تنفيذ محكى الشباب يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ووزير الشباب والرياضة بدعم الشباب وتنمية مواهبهم وغرس روح الولاء والإنتماء لديهم، مشيرا أن محكى الشباب يعد من المشروعات الداعمة للمواهب لدى الشباب وتبنى مواهبهم فى شتى المجالات.

ومن جانبه أعرب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده بين أبنائه الشباب من أبناء المحافظة، مقدماً التهنئة لهم ولشعب المنوفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا بأبنائها الشباب والعمل على تمكينهم وتأهيلهم لتولى دورهم الوطنى، مطالباً الشباب بالمشاركة في التنمية والعمل بجد للنهوض ببلدنا الحبيبة، مشيراً إلى دعمه الكامل لكافة المواهب من الشباب بإعتبارهم ثروة قومية يجب علينا استثمارها للعمل علي إعداد جيل قادر علي القيادة يضع نصب عينه مصلحة الوطن.

وفى الختام دعا المولي عز وجل أن  يعم علينا وعلى مصرنا الغالية الخير والنماء والتقدم وأن تظل راية مصر عالية خفاقة تحت القيادة الرشيدة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحرص على إلتقاط بعض الصور التذكارية مع الشباب تزامناً بالإحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

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محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

العيد القومى

محكى الشباب

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