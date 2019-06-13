محافظ القاهرة: العمل على مدار 24 ساعة لإنهاء أى مستجدات باستاد القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، انتهاء استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تشمل تطوير ورفع كفاءة الشوارع والمحاور بمحيط استاد القاهرة، كما شملت أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مرورى للشوارع مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، وكذلك أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك جهود مبذولة من مديرى مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة لنهو الأعمال المستجدة داخل الاستاد وإظهارها بالمظهر اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء، والعمل على مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال المستجدة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية بكل المحاور باستاد القاهرة، من نشر أعلام الدول المشاركة بمحيط استاد القاهرة وإستاد الإنتاج الحربى والسلام.