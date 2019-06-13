محافظ البحيرة: استئناف العمل بـ50 مشروع خدمى متوقف فى الصحة والطرق والتعليم

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بمتابعة كافة المشروعات الاستثمارية المنفذة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات، مشيراً الى أنه تم رصد عدة مشروعات خدمية واجهت العديد من معوقات التنفيذ وتم التواصل مع كافة الجهات المعنية لدفع العمل بها.

وأوضح محافظ البحيرة،إنه تم رصد أكثر من 50 مشروعاً متنوعاً فى مجالات الصحةو التعليم والطرق والرصف والمياه والصرف الصحى كانت متوقفة لأسباب متعددة وبمتابعة موقف تنفيذ تلك المشروعات تم تذليل ما يعترضها من معوقات لما تمثله من ضرورة وأهمية قصوى لمواطنى محافظة البحيرة وتمس حياتهم اليومية.

وأضاف المحافظ أنه تم عقد اجتماع مع مدير المعهد الطبى القومى بدمنهور ووكيل وزارة الصحة ورئيس جامعه دمنهور لإنهاء اعتراض جامعة دمنهور على تسليم مبنى كلية التمريض والمملوك للمعهد الطبى القومى وانهاء إجراءات إخلاء وتسليم المبنى وعودته لسابق عهده كسكن للأطباء.

وتابع المحافظ أنه تم عقد اجتماع مع رئيس جامعة دمنهور ومسئولى المالية والحسابات بالمحافظة لإنهاء أزمة توقف استلام أرض استاد دمنهور الجديد لصالح جامعة دمنهور بسبب عدم توريد المبالغ المتفق عليها من الجامعة لصالح المحافظة حيث تم تذليل كافة العقبات وتوريد المبالغ المستحقة ووضع حجر الأساس لكلية الطب والمستشفى الجامعى بعد توقف استمر ثلاثة سنوات.

وكشف محافظ البحيرة عن مخاطبة هيئة عمليات القوات المسلحة لإنهاء مشكلة توقف العمل فى 4 مدارس بمركز ومدينة بدر بسبب قيود الارتفاع وتمت الموافقة على السماح بالارتفاع المطلوب للمبانى التعليمية وجارى العمل بها، وكذلك عقد اجتماع مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمية بدمنهور لتذليل العقبات وإنهاء اعتراض إدارة دمنهور التعليمية على إنشاء مدرسة رسمى لغات داخل المدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور، حيث تم حل المشكلة وتذليل كافة العقبات وجارى بناء المدرسة فى مكانها المختار وذلك للمساعدة فى حل مشكله كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم عقد اجتماع مع وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئه الأبنية التعليمية بدمنهور لإنهاء اعتراض الزراعة على إنشاء توسعات ومدارس بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بدمنهور .

وفى سياق منفصل، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 مخابز بمركز كوم حمادة لانتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق