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محافظ أسوان يعلن طرح خضروات طازجة بأسعار مخفضة

الخميس، 13 يونيو 2019 11:16 م
محافظ أسوان يعلن طرح خضروات طازجة بأسعار مخفضة أحمد إبراهيم محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلن أحمد إبراهيم محافظ أسوان، عن أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة من أجل طرح كميات من الخضروات الطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق المحلية.

وقال محافظ أسوان، فى بيان له، إن طرح الخضروات سيكون فى فروع مجمعات الشركة المصرية إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين بإجمالى  26 مجمع موزعة فى جميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب فى الأسعار وضبط الأسواق بما يصب فى صالح الموطن البسيط.

 

 


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